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«Давно туда не прилетало»: подполье сообщило об ударе по аэродрому в Одессе

«Давно туда не прилетало»: подполье сообщило об ударе по аэродрому в Одессе

Подпольщик Лебедев: ВС РФ нанесли удар по аэродрому в Одессе, где собирали БПЛА Вооруженные силы России нанесли удар по аэродрому Школьный в Одессе, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев своем Telegram-канале.

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