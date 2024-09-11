Ижевские оружейники выпустят первую крупносерийную партию массогабаритных макетов автоматов АК-12

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске оружейное производство концерна «Калашников» выпустит первую крупносерийную партию массогабаритных макетов (ММГ) автомата АК-12 образца 2018, предназначенной для продажи в розницу.
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