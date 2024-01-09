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Глава Минобороны Украины рассказал о хищениях на 10 млрд гривен

Глава Минобороны Украины рассказал о хищениях на 10 млрд гривен

Эту сумму в ведомстве разворовали только за минувшие четыре месяца.Глава министерства обороны Украины Рустем Умеров заявил, что в подконтрольном ему ведомстве выявили коррупционные нарушения общей суммой на 10 миллиардов гривен.

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