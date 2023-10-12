Дома по реновации построят на Суворовской улице

На востоке Москвы планируется построить жилой комплекс в рамках программы реновации. По словам председателя Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы Юлианы Княжевской, участок займет площадь 0,8 гектара.
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