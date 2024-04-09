IJO: в Венгрии нашли странное погребение животных возрастом 1,5 тыс. лет

Шведские археологи из Стокгольмского университета обнаружили в Венгрии необычное захоронение V-VI веков с полным скелетом рыси, поверх которого лежали кости четырех собак — вероятно, пойнтеров или немецких овчарок.
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