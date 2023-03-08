Авиакомпания Cathay Pacific столкнулась с убытками в размере 828 млн долларов в 2022 году

Гонконгская авиакомпания Cathay Pacific, считающаяся одной из крупнейших в Азии, понесла убытки в размере 828 миллионов долларов по итогам 2022 года.
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