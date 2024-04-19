Телеведущие Соловьев и Зейналова привели детей на съемки для Первого канала

Дочери ведущих шоу "Доброе утро" Тимура Соловьева и Светланы Зейналовой пришли в студию к родителям. Звезда Первого канала опубликовала в соцсетях кадры с детьми, отметив, что у них растет достойная замена.
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