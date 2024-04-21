CGTN: доля стран G7 в мировой экономике упала с 60 до 26%

Почему "Большая семерка" стала упадочным политическим клубом Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Легитимность "Большой семерки" оказалась под большим вопросом, пишет автор статьи для CGTN.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии