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Вампиры, Йети, Кракен… Эти монстры могут быть реальными, согласно науке

Сказки о фантастических зверях и сверхъестественных существах стары, как история человечества. Мифические существа, от оборотней и вампиров до йети и глубоководных монстров, стали источником вдохновения для бесчисленных народных сказок и произведений культуры, не говоря уже о некоторых тщательно ….

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