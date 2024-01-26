Вампиры, Йети, Кракен… Эти монстры могут быть реальными, согласно науке

Сказки о фантастических зверях и сверхъестественных существах стары, как история человечества. Мифические существа, от оборотней и вампиров до йети и глубоководных монстров, стали источником вдохновения для бесчисленных народных сказок и произведений культуры, не говоря уже о некоторых тщательно ….
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