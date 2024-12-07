Какие елки украшали центральную площадь Владивостока за последние 25 лет?

Во Владивостоке приступили к установке главной елки. Как и в прошлом году, центральную площадь украсит искусственная ель – модель «Суперлайт» высотой немного больше 20 метров, доставшаяся администрации города безвозмездно от Туристско-информационного центра Приморского края.