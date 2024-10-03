ChatGPT читает снимки мозга наравне с нейрорадиологами

Команда под руководством аспиранта Ясухито Мицуямы и доцента Дайдзю Уэды предложила ChatGPT и пяти врачам — двум сертифицированным нейрорадиологам и трем общим радиологам — дать дифференциальный диагноз и окончательный диагноз по предоставленным отчетам.