ChatGPT читает снимки мозга наравне с нейрорадиологами

Команда под руководством аспиранта Ясухито Мицуямы и доцента Дайдзю Уэды предложила ChatGPT и пяти врачам — двум сертифицированным нейрорадиологам и трем общим радиологам — дать дифференциальный диагноз и окончательный диагноз по предоставленным отчетам.
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