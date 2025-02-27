Охотнадзор поймал тигра, который нападал на лошадей в Приморье

В Приморье специалисты охотнадзора отловили конфликтного тигра, нападавшего на лошадей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды, объектов животного мира и природных ресурсов Приморского края в своем аккаунте "Вконтакте".