Охотнадзор поймал тигра, который нападал на лошадей в Приморье

В Приморье специалисты охотнадзора отловили конфликтного тигра, нападавшего на лошадей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды, объектов животного мира и природных ресурсов Приморского края в своем аккаунте "Вконтакте".
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