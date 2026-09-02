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Царьград

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Врачи советуют прекратить приём витамина C за день до анализов

Врачи советуют прекратить приём витамина C за день до анализов

Планируя приём витамина C в высоких дозах, проконсультируйтесь с врачом и приостановите его за сутки до анализов.

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