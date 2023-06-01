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Ученые уральского федерального университета разработали метод получения удобрений из отходов животноводства

Ученые уральского федерального университета разработали метод получения удобрений из отходов животноводства

Группа ученых Уральского федерального университета разработала эффективный способ получения удобрений на основе отходов животноводства и птицеводства, сообщили РИА Новости в Министерстве науки и высшего образования РФ.

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