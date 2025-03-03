Татьяна Тарасова: «Если Валиева сумеет вернуться в профессиональный спорт, это будет потрясающе. Она станет примером для многих»

Фигуристка дисквалифицирована за допинг до декабря 2025 года. «Если Камила Валиева сумеет вернуться в профессиональный спорт, это будет потрясающе! Олимпиада – не единственная вершина, и мотивация есть всегда.
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