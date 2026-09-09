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Царьград

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В Краснодаре рецидивист пытался украсть виски за 12 тыс. рублей

В Краснодаре рецидивист пытался украсть виски за 12 тыс. рублей

В гипермаркете, расположенном на улице Российской в Краснодаре, задержали мужчину, попытавшегося бесплатно вынести бутылку дорогого алкоголя.

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