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Смерть после колоноскопии: врач получила 1,5 года

Смерть после колоноскопии: врач получила 1,5 года

Первомайский районный суд Владивостока приговорил врача-эндоскописта к 1 году 6 месяцам ограничения свободы по делу о смерти 85-летнего пациента после колоноскопии .

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