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Актер «Тайн следствия» Геннадий Спириденков умер после падения на сцене

Актер «Тайн следствия» Геннадий Спириденков умер после падения на сцене

Прямо на сцене театра «Комедианты» оборвалась жизнь заслуженного артиста России Геннадия Спириденкова.

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