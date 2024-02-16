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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Псковский губернатор напомнил, чем закончилось для ближнего зарубежья «лязганье зубами» на русские земли

Псковский губернатор напомнил, чем закончилось для ближнего зарубежья «лязганье зубами» на русские земли

ПСКОВ, 16 февраля, ФедералПресс. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что Латвия мечтала бы получить территории Пыталовского района Псковской области, а Эстония желала бы получить Печоры.

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