Псковский губернатор напомнил, чем закончилось для ближнего зарубежья «лязганье зубами» на русские земли

ПСКОВ, 16 февраля, ФедералПресс. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что Латвия мечтала бы получить территории Пыталовского района Псковской области, а Эстония желала бы получить Печоры.
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