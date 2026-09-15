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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мартин Брандл: «Уверен, что в будущем этап в Мадриде будет вполне неплохим»

Комментатор Sky Sports и бывший пилот «Ф-1» Мартин Брандл считает, что авторам «Мадринга» стоит обратить внимание на особенности других трасс.

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