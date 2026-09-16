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Пятый канал

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«Дискотека Авария» позвала хейтеров на концерт за свой счет

«Дискотека Авария» позвала хейтеров на концерт за свой счет

«Дискотека Авария» нашла неожиданный способ ответить на хейт. Вместо споров музыканты отобрали самые токсичные комментарии и зачитали их в новом видео — авторов оскорблений пригласили на концерт.

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