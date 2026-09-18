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Мощам святителя Спиридона в Москве 17 сентября поклонились 53 350 паломников

Мощам святителя Спиридона в Москве 17 сентября поклонились 53 350 паломников

Деснице святителя Спиридона Тримифунтского в Храме Христа Спасителя 17 сентября поклонились 53 350 верующих, это рекордная цифра за три дня.

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