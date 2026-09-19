Мали: По последним данным СМИ, более 100 военнослужащих Вооруженных сил Мали (FAMa) и пять солдат Русского Африканского корпуса были убиты, а еще десятки, как сообщается, были взяты в плен после того, как боевики Джамаат Наср аль-Ислам валь Муслимин (ДНИМ) устроили засаду и ненадолго взяли под свой контроль военный лагерь Диура в районе Мопти 10 сентября, прежде чем бежать.