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Контрафронт

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Мали: По последним данным СМИ, более 100 военнослужащих Вооруженных сил Мали (FAMa) и пять солдат...

Мали: По последним данным СМИ, более 100 военнослужащих Вооруженных сил Мали (FAMa) и пять солдат Русского Африканского корпуса были убиты, а еще десятки, как сообщается, были взяты в плен после того, как боевики Джамаат Наср аль-Ислам валь Муслимин (ДНИМ) устроили засаду и ненадолго взяли под свой контроль военный лагерь Диура в районе Мопти 10 сентября, прежде чем бежать.

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