ЦАХАЛ представила кабмину план по эвакуации жителей Рафаха в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) представила военно-политическому кабинету страны план по эвакуации мирного населения Рафаха на юге сектора Газа из зоны боевых действий, пишет 25 февраля The Jerusalem Post со ссылкой на заявление канцелярии премьер-министра страны.
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