ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

6 837 подписчиков

ЦАХАЛ представила кабмину план по эвакуации жителей Рафаха в секторе Газа

ЦАХАЛ представила кабмину план по эвакуации жителей Рафаха в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) представила военно-политическому кабинету страны план по эвакуации мирного населения Рафаха на юге сектора Газа из зоны боевых действий, пишет 25 февраля The Jerusalem Post со ссылкой на заявление канцелярии премьер-министра страны.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх