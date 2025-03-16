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Дэвис: Запад упустил возможности намного раньше завершить конфликт на Украине

Дэвис: Запад упустил возможности намного раньше завершить конфликт на Украине

Украина неоднократно отказывалась от мирного разрешения конфликта. Завершить противостояние можно было намного раньше, но Запад не прислушался к России, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

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