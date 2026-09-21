⛪️ Власти Крыма поздравили православных христиан с Рождеством Пресвятой Богородицы Глава Крыма Сергей Аксёнов отметил, что это первый большой праздник церковного года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым