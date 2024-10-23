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Признаки, по которым можно заподозрить, что подросток принимает наркотики

Признаки, по которым можно заподозрить, что подросток принимает наркотики

Переходный возраст — это время, которое непросто пережить как самому подростку, так и его родителям. В это время меняется круг общения, могут появиться пагубные привычки, которые могут сломать ребенку жизнь.

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