Зеленский прибыл в США для участия в 81-й сессии ГА ООН и встречи с Трампом

Владимир Зеленский прибыл в Нью-Йорк для участия в 81-й сессии Генассамблеи ООН. Уже сегодня он встретится с Дональдом Трампом, также запланированы встречи с лидерами Европы, членами Палаты представителей Конгресса США, руководителями международных организаций, ведущих американских компаний.
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