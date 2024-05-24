В СВАО стало больше аварий с участием мотоциклистов

Мотосезон начался совсем недавно, но в округе уже произошло несколько аварий с мотоциклами. Где байкеры чаще всего попадают в ДТП и о чём важно помнить водителям легковушек, чтобы предотвратить столкновение, выяснил «ЗБ».
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