Продажи Центробанком юаней вышли на максимальный показатель

О рекордных объемах реализованной ЦБ РФ китайской национальной валюты информирует «РИА Новости» со ссылкой на материалы от самого регулятора.
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