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Эдгард Запашный высказался о попытках снять с себя статус иноагента

Дрессировщик Эдгард Запашный рассказал, что нужно делать со звездами, которые хотят вернуться. Максим Галкин* и Артур Смольянинов*** в один голос заявляют о бойкоте политики нашей страны, за что получают серьезную критику от соотечественников.

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