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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Закрытый лифт и сотни ступеней. В Новосибирске туристам тяжело попасть в Ельцовский парк

Закрытый лифт и сотни ступеней. В Новосибирске туристам тяжело попасть в Ельцовский парк

По словам посетителей, общественное пространство оставило приятные впечатления, однако попасть туда оказалось непросто Семья из Томска, приехавшая на прогулку в Ельцовский парк Новосибирска, столкнулась с неожиданной проблемой — лифт, предназначенный для маломобильных посетителей и родителей с колясками, оказался закрыт.

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