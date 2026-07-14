Закрытый лифт и сотни ступеней. В Новосибирске туристам тяжело попасть в Ельцовский парк

По словам посетителей, общественное пространство оставило приятные впечатления, однако попасть туда оказалось непросто Семья из Томска, приехавшая на прогулку в Ельцовский парк Новосибирска, столкнулась с неожиданной проблемой — лифт, предназначенный для маломобильных посетителей и родителей с колясками, оказался закрыт.