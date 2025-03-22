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Хачанов о победе над Кириосом: «Самое главное с ним – стараться психологически ни на что не отвлекаться, делать свое дело»

Хачанов о победе над Кириосом: «Самое главное с ним – стараться психологически ни на что не отвлекаться, делать свое дело»

Он обыграл австралийца 7:6(3), 6:0 и повел в личных встречах 3:1. – Его не было 2-2,5 года. Он начал играть в этом сезоне.

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