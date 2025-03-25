Мичман Вероника Макарова — техник технической части Центра связи Черноморского флота. Она отвечает за исправность оборудования связи и умеет чинить практически всё, от антенны до телефона: «Некоторые навыки даже дома пригодились: настроить интернет, подключить роутер, обжать витую пару.