Мичман Вероника Макарова — техник технической части Центра связи Черноморского флота. Она отвечает за исправность оборудования связи и умеет чинить практически всё, от антенны до телефона: «Некоторые навыки даже дома пригодились: настроить интернет, подключить роутер, обжать витую пару.
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