Рената Шакирова стала новой примой-балериной Мариинки

Солистка Мариинского театра Рената Шакирова стала новой примой-балериной, сообщает ТАСС. Объявляя ее имя исполняющий обязанности заведующего балетной труппой Юрий Фатеев назвал артистку «очень талантливой и невероятно солнечной».
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