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Новости из «дружного Челябинска»

Новости из «дружного Челябинска»

Там, кстати, сейчас судят банду ваххабитов из Таджикистана, которые зарезали русского школьника. На фото счастливые обладатели жилищных сертификатов, которых щедро профинансировали российские налогоплательщики.

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