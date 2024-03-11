Новости из «дружного Челябинска»

Там, кстати, сейчас судят банду ваххабитов из Таджикистана, которые зарезали русского школьника. На фото счастливые обладатели жилищных сертификатов, которых щедро профинансировали российские налогоплательщики.
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