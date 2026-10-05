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В России циркулируют новые штаммы гриппа, к которым нет иммунитета

В России циркулируют новые штаммы гриппа, к которым нет иммунитета

В РФ циркулируют новые штаммы гриппа, к которым у населения пока нет иммунитета. Специалисты советуют заранее пройти вакцинацию — защита после прививки формируется примерно за две недели.

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