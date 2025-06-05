Вторгшегося в Курскую область боевика ВСУ приговорили к 16 годам лишения свободы

2-й Западный окружной военный суд приговорил боевика 17-й отдельной танковой бригады Вооружённых формирований Украины 48-летнего гранатомётчика Сергея Стокоза к 16 годам колонии за вторжение в Курскую область, сообщили в Генпрокуратуре России.
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