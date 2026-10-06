Трамп сам делает Иран ядерной державой: пока США готовят удары, Тегеран готовит выход из ДНЯО

Пока Дональд Трамп рассуждает о том, что «может уничтожить Иран» после промежуточных выборов в Конгресс, иранский парламент в срочном порядке рассматривает законопроект о выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия.
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