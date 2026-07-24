Еще один праздник появится в Ростовской области

В регионе появится новый профессиональный праздник. Депутаты Законодательного Собрания Ростовской области на заседании профильного комитета единогласно поддержали инициативу об учреждении Дня работников органов и организаций опеки и попечительства.
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