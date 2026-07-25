В 2027-2028 году более половины всех компьютерных игр в Steam будут создаваться с помощью нейросетей

И еще на тему засилья ИИ.В 2027-2028 году более половины всех компьютерных игр в Steam будут создаваться нейросетямиКогда Valve запустила Steam Direct в июне 2017 года, это стало огромным шагом вперед в развитии магазина.
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