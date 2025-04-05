ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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«Заставят вас принять ислам под прицелом кинжала»: будущий полицейский пригрозил православным. Ему ответили действующие коллеги

«Заставят вас принять ислам под прицелом кинжала»: будущий полицейский пригрозил православным. Ему ответили действующие коллеги

Мигрантские сводки Фото: телеграм-канал "Мигрантам -нет" и скриншот из видео ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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Комментарии
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Silver Kont
Свои извинения пусть засунет себе в жопу! Чурбана исключить из вуза и отправить в родной кишлак, пусть там выкобенивается....
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10 час.
ВР
Вова Рябов
К свиньям шайтана
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9 час.
Н
Николай
Никаких извинений! Только на &quot;посиделки&quot;, то бишь на нары!!! И вышибить из учебного заведения!!!
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5 час.
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