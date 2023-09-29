Землю под Санкт-Петербургом растратили на троих // Арестованы глава администрации Сертолово и его сообщники в махинациях

Басманный райсуд Москвы по ходатайствам главного следственного управления (ГСУ) СКР арестовал Юрия Ходько, в течение 15 лет возглавлявшего администрацию города Сертолово (Всеволожский район Ленинградская область), его заместителя Надежду Рудь и бывшего руководителя товарищества собственников недвижимости (ТСН) «СНТ Васильевка» Елену Блистанову.
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