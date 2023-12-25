Суд заочно осудил на пожизненный срок организаторов поджога ТЦ в Коми

Верховный суд Республики Коми осудил находящихся в международном розыске братьев Фахрутдина и Асрета Махмудовых и Валентина Гаджиева за организацию поджога в 2005 году торгового центра «Пассаж» в Ухте, где погибли 25 человек.
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