М РФ: расчет ТОС-2 группировки "Центр" поддержал огнем наступление под Авдеевкой

Расчет новейшей тяжелой огнеметной системы (ТОС-2) "Тосочка" российской группировки войск "Центр" прикрыл штурмовые подразделения на Авдеевском направлении, уничтожив опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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