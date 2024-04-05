Миллионы евро для Молдовы. На что будут направлены деньги

Совет Европейского союза одобрил меру помощи в рамках Европейского фонда мира (EPF) в поддержку Вооруженных сил Республики Молдова с целью укрепления национальной безопасности, стабильности и устойчивости в оборонном секторе, сообщается в пресс-релизе, опубликованном CaleaEuropeană.
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