Миллионы евро для Молдовы. На что будут направлены деньги

Совет Европейского союза одобрил меру помощи в рамках Европейского фонда мира (EPF) в поддержку Вооруженных сил Республики Молдова с целью укрепления национальной безопасности, стабильности и устойчивости в оборонном секторе, сообщается в пресс-релизе, опубликованном CaleaEuropeană.