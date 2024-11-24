Депутат анонсировала увеличение материнского капитала

Через три года его размер составит миллион рублей Депутат Государственной Думы, представляющий комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов, Светлана Бессараб сообщила о грядущем повышении размера материнского капитала.
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