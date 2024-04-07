Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Астрофизик предсказал «смерть» звезды Бетельгейзе

Астрофизик предсказал «смерть» звезды Бетельгейзе

Узнать, когда именно «умерла» звезда Бетельгейзе можно будет по свету, который достигнет Земли - это может случится в ближайшие 10 тысяч лет, а возможно, «смерть» уже произошла, считает астрофизик Вячеслав Авдеев.

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