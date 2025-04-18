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Концерт Baby Cute

Концерт Baby Cute

После оглушительного успеха хита «Универ» (650 тысяч просмотров на YouTube), выступления на разогреве у Басты во время его стадионного тура и вирусных коллабов с OG Buda и Yanix молодая артистка готова покорить московскую и петербургскую сцены.

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