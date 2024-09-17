Скончался рязанский врач, учёный Владимир Георгиевич Аристархов

Владимир Георгиевич был высококлассным хирургом, специализировавшимся на операциях по удалению злокачественных образований, а также лечении аутоиммунных заболеваний щитовидной железы, почек и надпочечников.
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